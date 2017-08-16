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البيئة توافق على إنشاء شركة لتجميع المخلفات الصلبة

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مصراوي Masrawy

البيئة توافق على إنشاء شركة لتجميع المخلفات الصلبة

02:21 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

البيئة توافق على إنشاء شركة لتجميع المخلفات الصلبة

كتبت - مادي غيث:

وافقت وزارة البيئة على دراسة لإقامة مشروع تجميع ونقل وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة من الشركات الصناعية بالمدن على مستوى الجمهورية باسم شركة نايل ايجبيت لتصنيع البلاستيك، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة.

وذكرت الوزارة ، في بيان اليوم الأربعاء، أن دراسة تقييم الأثر البيئي تضمنت الالتزام بنشاط الشركة على عمليات تجميع ونقل وتخزين وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة فقط دون القيام بأى عمليات معالجه، وتكون الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن وسائل النقل أو أى آثار يمكن ان تنجم عن عمليات النقل، مع الالتزام بعدم نقل المخلفات المشعة والمتفجرة والمخلفات الطبية كما ورد بالدراسة.

كما اشترطت الوزارة الالتزام بالتخلص النهائي من المخلفات الخطرة في أماكن التخلص النهائي المعدة لهذا الغرض وأن تكون حاصلة على موافقة بيئية، وفصل المخلفات الخطرة عن المخلفات غير الخطرة عند مصدر التولد بالمنشأة الصناعية، وأن يتم غسيل السيارات بمحطات خدمة السيارات المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بمواصفات الشاحنات بحيث تتناسب مع نوع كل مخلف خطر ونقل المخلفات الخطرة فى حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء خالية من الثقوب ومحكمة الغلق .

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