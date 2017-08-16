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رسميًا.. كارلوس باكا ينتقل إلى فياريال

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رسميًا.. كارلوس باكا ينتقل إلى فياريال رسميًا.. كارلوس باكا ينتقل إلى فياريال

التحرير

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أعلن نادي فياريال الإسباني، اليوم الأربعاء، ضم المهاجم الدولي الكولومبي كارلوس باكا من ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي، وذلك حسبما أفاد فريق الغواصات الصفراء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ودافع المهاجم الكولومبي صاحب الـ30 عامًا عن ألوان ميلان منذ صيف 2015 قادما إليه من إشبيلية الإسباني الذي أحرز معه لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" عامي 2014 و2015.

ووقع باكا على عقد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل 2.5 مليون يورو، مع وجود بند الشراء النهائي مقابل 15.5 مليون يورو، كما أنه سيرتدي مع الغواصات الصفراء القميص رقم 9.

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وانضم باكا إلى ميلان صيف 2015، وسجل 34 هدفًا خلال 78 مباراة مع الروسونيري، من بينهم 34 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم الماضي، وسجل له خلالها 14 هدفًا.

وسيكون فياريال التجربة الأوروبية الرابعة لباكا الذي شارك في 39 مباراة دولية محرزًا 13 هدفًا، بعد كلوب بروج البلجيكي (2012-2013) واشبيلية (2013-2015) وميلان.

يذكر أن باكا أصبح الوافد الخامس إلى فريق "الغواصات الصفراء" هذا الصيف بعد المدافع البرتغالي روبن سيميدو (سبورتينج لشبونة) والمهاجم التركي اينيس اونال (مانشستر سيتي الإنجليزي) ولاعب الوسط بابلوس فورنالز (مالاجا) والحارس اندرياس فرنانديز (بورتو البرتغالي).

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التحرير

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