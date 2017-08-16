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على خلفية حادث أكتوبر.. كيف تحمي طفلك من الاستغلال الجنسي؟

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مصراوي Masrawy

على خلفية حادث أكتوبر.. كيف تحمي طفلك من الاستغلال الجنسي؟

02:43 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

على خلفية حادث أكتوبر.. كيف تحمي طفلك من الاستغلال الجنسي؟

كتب- صابر المحلاوي:
على خلفية الحادث الأخير بالقبض على مدير حضانة بتهمة هتك عرض طفلين بأكتوبر، قدمت الدكتورة جيهان معوض، استشاري الطب النفسي، عدة نصائح للأسر لحماية أطفالهم من أن يصحبوا ضحايا اغتصاب أو استغلال جنسي.

استشاري نفسي: يجب إخضاع المغتصب والضحية للعلاج السلوكي

ودعت استشاري الطب النفسي لضرورة إخضاع طرفي وقائع هتك العرض للعلاج السلوكي، فمرتكب جرائم العنف مع الأطفال، سواء هتك عرض أو اغتصاب أو ، يجب الكشف على سلامة قواه العقلية، لأنه من الممكن أن تكون لديه اضطرابات في الشخصية، ويصبح معاديًا للمجتمع، وهدفه الوحيد هو السعي وراء المتعة فقط لإشباع رغبته الجنسية، موضحة أن فحص حالة المريض لا يبرئه من الجريمة، ولكنه يكون محاولة حتى لا يكررها فيما بعد.

وأشارت جيهان معوض إلى أن الانتهاكات ضد الأطفال قد تعرضهم لحالة نفسية سيئة تصل لدرجة الاكتئاب والسرحان وفصام الشخصية واضطرابات في النوم، خوفًا من تكرار المشهد، مشيرة إلى أن الضحية يعيش حطام إنسان، نظرًا لبشاعة المشهد الذي أصابه، وبالتالي يجب أن يخضع لتأهيل نفسي من جديد، حتى لا نفقده، لأنه قد يصل به الأمر للانتحار أو ارتكاب نفس الفعل الذي تعرض له في طفولته في حق أطفال آخرين انتقاما لنفسه.

ونصحت استشاري الطب النفسي، أسر الأطفال، بتتبع أفكارهم ومتابعتهم على الدوام وتعويدهم على إخبارهم بما يحدث لهم خارج المنزل، وأيضا النصح بالابتعاد عن الألفاظ الخارجة التي يسمعونها خارج المنزل وألا يرددونها، لأنها تكون بداية الانحراف.

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