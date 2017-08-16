المشدد 7 سنوات لـ 13متهمًا بالسرقة بالإكراه في المطرية

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7سنوات لـ 13 متهمًا كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه وإرهابهم، والشروع في قتل ضابط بقسم المطرية اثناء محاولته ضبطهم.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالتواب، وأحمد مختار، وأمانة سر محمد أبوالعلا، ومحمد سليمان.

والمتهمون هم كل من:" صابر. س، و" إسلام. ص، و" كريم. ص، وإسلام.ا، ومحمد. س، وبيومي. س، واحمد. ع، ومحمد. ا، وسامح. ص، وحماده. ص، وحسن. س، وأحمد. ع، وخالد.ع.

كشفت تحقيقات النيابة ان المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا في منطقة المطرية تخصص في سرقه المواطنين بالإكراه، وإرهابهم ونشر الفوضى، وتجاره الأسلحة والذخيرة، المخدرات، والعمل كفتاوات في المشاجرات

وتبين من التحقيقات أن المتهمين اشهروا الاسلحة النارية فى وجه قوات الامن اثناء محاولتها ضبطهم، حيث أطلقوا الاعيرة النارية تجاه "النقيب أحمد عبدالرازق" ضابط بقسم شرطه المطرية، قاصدين بذلك ازهاق روحه، الا انه لم يصاب باي طلقات نارية.