فتح مجازر كفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى.. 29 أغسطس

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور نشأت عبد الباري، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فتح المجازر الرئيسية والقروية، بصفة منتظمة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 أغسطس الحالي، وحتى آخر أيام عيد الأضحى، مع ذبح أضاحي الأهالي والجمعيات الأهلية تحت الكشف والإشراف البيطري الكامل دون رسوم.

وقرر "عبد الباري" تشكيل غرفة عمليات رئيسية ومقرها المديرية، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لتلقي أي شكاوى، أو بلاغات، عن أي حالة اشتباه، بأمراض وبائية، أو معدية، أو مخالفات خاصة باللحوم، المعروضة بمحال الجزارة والأسواق، مؤكدًا وجود جميع أطباء المجازر، وحتى نهاية أول أيام العيد مع عمل نوباتجيات للأطباء باقي أيام العيد.

وقال "عبد الباري" إن مهمة أطباء الطب البيطرى بهذه المجازر هي التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر، وجميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل، وتعويض ما يستهلك، من مخازن المديرية، وتكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.