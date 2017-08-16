ترامب عن تراجع كوريا الشمالية عن قصف غوام: قرار حكيم

كتبت- رنا أسامة:

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، قال فيها "زعيم كوريا الشمالية اتخذ قرارًا حكيمًا ومنطقيًا للغاية. وجنّب الطرفين كارثة مُحتملة وغير مقبولة".



يأتي هذا بعد أن أعلن زعيم بيونجيانج كيم جونج - أون، الثلاثاء، أنه جمّد تنفيذ خطة إطلاق الصواريخ باتجاه المياه القريبة من جزيرة "غوام"، فيما حذّر من أنه سيقدم على هذه الخطوة الاستفزازية ردًا على أي "عمل متهور" جديد لواشنطن.

وأعرب مسؤولون في "غوام" عن سعادتهم الغامرة بقرار كوريا الشمالية. وقلل وزير الداخلية في الجزيرة جورج تشارفوروس من أهمية تقارير تفيد بأن بيونغ يانغ نقلت صاروخاً لوضعه على منصة إطلاق، معتبرًا أن الأمر مجرد "استعراض قوة"، احتفالًا بيوم تحرير كوريا الشمالية الذي يصادف الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية: "قد يكون الأمر مجرد خدعة.. إنه يوم التحرير.. كوريا الشمالية تميل إلى التحركات الرمزية في آليتها لاتخاذ القرار".

وأضاف: "يمكننا القول إننا فرحون بتراجع كيم جونج -أون".

وكان الجيش الكوري الشمالي أعلن الأسبوع الماضي أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطة لإطلاق 4 صواريخ على "غوام"، حيث يوجد 6 آلاف جندي أمريكي.

واطّلع زعيم كوريا الشمالية خلال تفقّده مركز قيادة القوة الاستراتيجية المسؤولة عن الوحدات الصاروخية، على خطة لإطلاق صواريخ باتجاه المياه القريبة من غوام الأمريكية في المحيط الهادي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. إلا أنه قال إنه "سيراقب لفترة أطول بقليل السلوك الجنوني والأحمق لليانكيز" قبل أن يصدر أي أمر بالتنفيذ.