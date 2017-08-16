التعليم تنتهي من تطوير وثيقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية للعام الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور أكرم حسن محمد، مدير عام الإدارة العامة للتربية البيئية السكانية والصحية، الأربعاء، اجتماعًا مع مديري إدارات التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديريات التعليمية بديوان عام الوزارة؛ لعرض خطة الإدارة للعام الدراسي 2017/2018، والواردة بوثيقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية كدليل لمسئولي النشاط بالمديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

وأكد حسن، خلال الاجتماع، الانتهاء من تطوير الوثيقة للعام الدراسي 2017/2018، وتضمنت ثلاثة معايير جديدة، وهي: "إدارة المخلفات، والصحة النفسية المدرسية، والأمراض غير السارية (المزمنة)، وعوامل الخطورة المرتبطة بها"، موجهًا بأهمية تفعيل الوثيقة من خلال عدة آليات ومنها طرح المسابقات فى مجالات (المراجعة البيئية والصحية للمدرسة، والمشروع البيئي، والأنشطة البيئية والسكانية والصحية المتنوعة، والأبحاث)، وتعميمها لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وتقييمها في مستويات مختلفة لامركزية ومركزية.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية، إلى تطوير استمارة المراجعة البيئية والصحية للمدرسة، واستمارة تقييم الأنشطة المتنوعة، وإضافة بعض الموضوعات لمسابقة الأبحاث، كما تم إثراء الدليل العملي للأنشطة بإضافة بعض الأنشطة التفصيلية المصاغة بطريقة علمية.

وأوضح الدكتور أكرم حسن، أنه يمكن الاستفادة من بنك المعرفة، والإثراء المعرفي لمحتوى الوثيقة من خلال إضافة بعض الروابط التي تزود المعلم والطالب بالمعارف الحديثة المرتبطة بالقضايا البيئية والسكانية والصحية.

ووجه الحضور بتحفيز المشاركين في هذه الأنشطة على مستوى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية؛ مما يساعد على إظهار أفضل النتائج، وإعطاء صورة مشرفة عن الجهود المبذولة، وتحقيق عوائد إيجابية على البيئة المحلية، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.