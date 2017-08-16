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رفعت السعيد يطلب إعادة قيده بـ"الصحفيين".. وسكرتير النقابة: من حقه التظلم

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مصراوي Masrawy

رفعت السعيد يطلب إعادة قيده بـ"الصحفيين".. وسكرتير النقابة: من حقه التظلم

02:35 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

رفعت السعيد

كتبت - هاجر حسني:

قال رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إنه أرسل طلبًا إلى نقابة الصحفيين لإعادة قيده بجدول المشتغلين لأنه أراد استعادة عضويته بالنقابة بعد تنازله عن معاشه على خلفية مشادة بينه وبين صلاح عبد المقصود وقت أن كان وكيلًا للنقابة.

وأضاف السعيد لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن عبد المقصود اتخذ قرارًا بفصله وقتها بعد أن قرر التحقيق معه بسبب اتخاذ السعيد قرارًا بخصم 15 يومًا لأحد المحررين بجريدة الأهالي وإنذاره بالفصل، متابعًا "قلت له أنه خصم سياسي لي وعليه أن يرسل شخصًا آخر للتحقيق معي، ولكنه رفض فتقدمت باستقالتي وتنازلت عن المعاش لصندوق الصحفيين".

من جانبه قال حاتم زكريا، إن هيئة التأديب الابتدائية في نقابة الصحفيين أصدرت قرارها بشطب السعيد، ولكنه لم يتاح له الفرصة للتقدم بتظلم على القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية.

وأضاف زكريا لمصراوي، أن من حق أي عضو أن يتظلم على قرار صادر من هيئة التأديب، لافتًا إلى أن الهيئة تسلمت الطلب بالفعل.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن عقب اجتماعه، أمس الثلاثاء، تقدم السعيد بطلب لإعادة قيده بجدول المشتغلين، وقال زكريا إنه في عام 2008 تحول السعيد للتحقيق بسبب فصل صحفيين بجريدة الأهالي وعلى إثرها صدر قرار في عام 2009 بشطبه.

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