المقابر المخالفة.. بوابة الثراء السريع فى الخانكة (صور)

التحرير

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أصبحت ظاهرة بناء المقابر وتزيينها بنظام "اللوكس" بطريق السلام - الخانكة، سبوبة وبيزنس يحقق الأرباح والثراء السريع لمافيا التقسيم وعدد كبير من الشركات العاملة في هذا المجال، في ظل وجود من يستغلون الجهل بالقانون واللعب على وتر "حرق الأسعار".

يقول وائل الدخاخني، من مواطني الخانكة، أن بناء هذه المقابر وتشطيبها يتم بشكل سريع، ومن الممكن أن تنتهي في أقل من شهر حتى يتم بيعها قبل الإزالة، وخاصة بمنطقة الجبل الأصفر، مستطردا "الموضوع ده نقل ناس نقلة تانية خالص".

محمد محمود، من سكان الجبل الأصفر قال إن أسعار المقابر تختلف بحسب شكل التشطيب الخارجي وكونها على شوارع رئيسية أو جانبية وتتراوح أسعارها من 53 – 70 ألف جنيه، لمساحة حوالي 30 مترا مربعا لـ3 عيون مقابر، والمشكلة الكبرى أن من يشتري لا يستوعب الدرس من الإزالات التي سبقت لمقابر بنفس المنطقة لكن التجار بيلعبوا على عنصر حرق السعر.

"ليها سماسرة كتير".. بهذه العبارة أوضح أحمد خالد، من الأهالي، أنه نظرًا لارتفاع بناء المقابر بتلك المنطقة أصبح هناك سماسرة ومكاتب متخصصة فقط في تجارة المقابر شأنها شأن الشقق والعمارات وإعلاناتها تملأ الشوارع والميادين.

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من جانبه، قال مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، إنه للأسف الشديد يقوم المواطنون بالشراء دون التدقيق في الأوراق أو مراجعتها من الناحية القانونية أو الرجوع للمجلس، ومعظم الشركات تقوم بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية ضمن مساحة حوالى 142 فدانًا كانت ملك نقابة المهن الزراعية قبل أن تقوم ببيعها.

وكشف رئيس مدينة الخانكة لـ"التحرير"، أن السر وراء انتشار بناء المقابر بتلك المنطقة، يكمن في حيويته حيث يربط بين القاهرة والقليوبية والعبور والقاهرة الجديدة، وبالتالي يسهل بيعها حتى وصل الأمر بالبناء في حرم مستودع لتموين الطائرات الحربية بسبب تميز الموقع.

وذكر نجاح أن المجلس بالتنسيق مع الجيش والشرطة، يقوم بحملات مستمرة لإزالة تلك المقابر في مهدها، قبل دفن الموتى ونقوم بتوقيع غرامات على أصحابها أو من قام بالبناء، مستطردًا بقوله: "علاقتنا بتنتهي بالإزالة وملناش دعوة بعد كده".