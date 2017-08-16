المنوفية تودع الملازم تامر عبد الحافظ شهيد الغدر بسيناء (صور)

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تقدم الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، واللواء أحمد عتمان مدير الأمن، الجنازة العسكرية للشهيد ملازم أول تامر عبد الحافظ عبد العظيم 39 عاما، من قوة شرطة شمال سيناء، والذي استشهد إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل مجموعة من الإرهابين أثناء استقلاله سيارة على طريق "العريش - القنطرة شرق" الدولي.

انطلقت الجنازة العسكرية من مسجد سيدى إبراهيم، بقرية أم خنان بقويسنا،وسط جمع غفير من أهالى القرية وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب، منها: "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، "يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح"، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم.

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حضر الجنازة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

الشهيد لديه 4 من ابناء هم: أحمد بالصف الأول الإعدادى، ومروان بالصف السادس الابتدائى، ومحمد بالصف الرابع الابتدائى، وأنس سنتين.