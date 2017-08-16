أخبار عاجلة

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو" -
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل" -
رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار) -
4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم -
المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج -
الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" -
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم -
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المنوفية تودع الملازم تامر عبد الحافظ شهيد الغدر بسيناء (صور)

Google+ Print
المنوفية تودع الملازم تامر عبد الحافظ شهيد الغدر بسيناء (صور) المنوفية تودع الملازم تامر عبد الحافظ شهيد الغدر بسيناء (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تقدم الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، واللواء أحمد عتمان مدير الأمن، الجنازة العسكرية للشهيد ملازم أول تامر عبد الحافظ عبد العظيم 39 عاما، من قوة شرطة شمال سيناء، والذي استشهد إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل مجموعة من الإرهابين أثناء استقلاله سيارة على طريق "العريش - القنطرة شرق" الدولي.

تنزيل (1)

انطلقت الجنازة العسكرية من مسجد سيدى إبراهيم، بقرية أم خنان بقويسنا،وسط جمع غفير من أهالى القرية وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب، منها: "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، "يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح"، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم.

تنزيل (2)

شاهد أيضا

حضر الجنازة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تنزيل (4)

الشهيد لديه 4 من ابناء هم: أحمد بالصف الأول الإعدادى، ومروان بالصف السادس الابتدائى، ومحمد بالصف الرابع الابتدائى،  وأنس سنتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟

ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري