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وكيل لجنة النقل: الحل إسناد تطوير السكة الحديد للقوات المسلحة وليس الخصخصة

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وكيل لجنة النقل: الحل إسناد تطوير السكة الحديد للقوات المسلحة وليس الخصخصة وكيل لجنة النقل: الحل إسناد تطوير السكة الحديد للقوات المسلحة وليس الخصخصة

التحرير

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قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بملجس النواب، إنه لا توجد أية مقترحات أو نية لخصخصة السكك الحديدية، مستنكرا الدعوات المطالبة بإسناد تطوير السكك الحديدية للقطاع الخاص، التي أطلقها وزير النقل هشام عرفات خلال اجتماع لجنة النقل أمس الأول الاثنين.

وأضاف في تصريحات لـ«التحرير» أن دخول القطاع الخاص يتطلب تعديل قانون السكك الحديدية، وهو الأمر الذي لم يتطرق له مجلس النواب حتى الآن، مشيرا إلى أن الحل الأمثل للنهوض بمنظومة السكك الحديدية يتمثل في إسناد مهمة تطوير بنيتها الأساسية على مستوى الجمهورية، والتوسع في نظام الإشارات الكهربائية، وإسناد مهمتها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كانت لجنة النقل قد عقدت الاثنين، اجتماعا بحضور وزير النقل هشام عرفات، لمناقشة أوضاع هيئة السكك الحديدية، وبحث ملف تطويرها، بعد حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة خورشيد بالإسكندرية، الجمعة الماضية، وأودى بحياة أكثر من 41 مواطنا وخلّف أكثر من 130 مصابا.

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وقال «عرفات»: إن «دخول القطاع الخاص في منظومة سكك حديد أصبح ضرورة مهمة، مثلما تفعل جميع دول العالم»، موضحا أن «دخول القطاع الخاص يتطلب تعديل قانون السكك الحديدية، وهو ما تعمل عليه خلال الفترة الحالية لتقديم هذا التعديل».

وأشار إلى أن «مشاركة القطاع الخاص في المنظومة سيعمل على تفعيل الاستثمار والاستفادة الكبيرة منها»، مضيفا أن «العالم كله قائم بالشراكة بين القطاع العام والخاص في السكك الحديدية».

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التحرير

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