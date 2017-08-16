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إنبي: عرض الأهلي لضم الشامي وجمعة مرفوض

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إنبي: عرض الأهلي لضم الشامي وجمعة مرفوض إنبي: عرض الأهلي لضم الشامي وجمعة مرفوض

التحرير

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قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، إنه من الصعب للغاية قبول عرض الأهلي لضم الثنائي عبدالله جمعة ومحمد الشامي العائدين من رحلة إعارة للنادي المصري البورسعيدي.

وأوضح عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الأربعاء، "الأهلي تحرك بعد فوات الأوان، ونحن أعطينا كلمة للزمالك وننتظر أن ينفذوا الاتفاق، وإذا لم يحدث فقد يبقي اللاعبان في إنبي للموسم القادم".

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وأتم مدير الكرة بالنادي البترولي أن إدارة إنبي في موقف محرج لأن الأهلي دخل المفاوضات بعد وعود من إنبي للزمالك بالبيع لصالحه في حالة استجابته لطلبات مسؤولي الفريق.

يذكر أن حسام البدري المدير الفني للأهلي، أكد أمس الثلاثاء، أن ناديه دخل في مفاوضات مع إنبي من أجل ضم الثنائي محمد الشامي وعبد الله جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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التحرير

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