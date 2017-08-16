مجدي عبدالغني يقرر فتح تحقيق في تمرد ثلاثي منتخب المحليين

التحرير

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أكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب المحليين في المغرب، أنه سيتم فتح تحقيق في تمرد الثلاثي محمد رزق ومسعد عوض وعاصم صلاح.

قال عبدالغني في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، إن الثلاثي غادر المعسكر بمجرد خروجهم من قائمة لقاء الذهاب أمام المغرب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والذي أقيم الأحد الماضي على استاد الإسكندرية وانتهى بتعادل المنتخبين (1-1).

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وتعود بعثة المنتخب للقاهرة، السبت المقبل، عقب انتهاء مباراة الإياب التي ستقام الجمعة، وفقًا لتعليمات مجدي عبد الغني.

يشار إلى أن محمود فايز المدرب العام للمنتخب الوطني، أكد أن الجهاز الفني سيضم لاعبين من منتخب المحليين لإكمال العدد في المعسكر لحين وصول المحترفين قبل مواجهة أوغندا بتصفيات كأس العالم، ويأتي على رأس تلك القائمة "أحمد جمعة وحسام حسن ومؤمن زكريا وحازم إمام".