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تحصين 231 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

تحصين 231 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

02:34 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

تحصين 231 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تحصين 231 ألف و844 رأس ماشية، ضد الحمى القلاعية، بدءًا من 8 يوليو الماضي وحتى 8 أغسطس الجاري.

وقال "الشعراوي" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عقب إطلاعه على التقرير، الذي عرضه الدكتور سعد عسكر، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بشأن حملات التحصين خلال شهر يوليو بنطاق 40 قرية وعزبة يوميًا، إنهم استطاعوا تنفيذ الحملة وتحصين هذا العدد من رؤوس الماشية بنسبه تفوق الـ70%.

وثمن "الشعراوي" جهود الطب البيطري واستمرار مراقبة المزارع وأماكن تجمع الماشية ومتابعة وجود أي حالات اشتباه وتطهير أسواق الماشية، وعقد ندوات توعية لأصحاب المزارع والمربين، لتعريفهم بأهمية التحصينات والأمراض الوبائية.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للدواجن ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية، لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها والعمل على تنمية الثروة الحيوانية.

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