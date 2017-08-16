بالصور.. بروتوكول تعاون بين جامعة السادات وبنك "الشفاء" لعلاج فيروس "سي"

المنوفية - مروة فاضل:

وقع الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع بنك الشفاء المصري، بهدف مكافحة التهاب الكبد الوبائي "سي"، بحضور الدكتور معز عبد المجيد الشهدي، نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب.

واتفق الطرفان على التعاون للقضاء على فيروس "سي" داخل جامعة مدينة السادات وفي نطاقها.

وجرى الاتفاق على أن يقدم بنك الشفاء المصري العلاج وتحمل تكلفته "ثنائي وثلاثي"، وتحمل تكاليف التحاليل اللازمة لمدة 3 أشهر من بداية العلاج إلى نهايته وعمل PCR بعد الجرعة الثالثة من نهاية العلاج بثلاثة أشهر.

وتشمل الفئات المستهدفة حالات الطلاب المكتشفة من القوافل الطبية لطلاب ومعاهد الجامعة والمدن الجامعية، وحالات العمال التى ليس لها تأمين صحي المكتشفة من قبل القوافل الطبية.