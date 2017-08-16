أزمة بين سويسرا وإسرائيل بسبب فندق طلب من زبائنه اليهود الاستحمام

أزمة بين سويسرا وإسرائيل بسبب فندق طلب من زبائنه ا

رام الله- (أ ش أ):

تسببت لافتات مثيرة للجدل في أحد الفنادق بسويسرا في أزمة مع إسرائيل ؛ بعدما دعا فندق سويسري نزلاءه اليهود إلى الاستحمام قبل استخدام حمام السباحة بحسب ما نقله موقع صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلي.

ووجهت إسرائيل اتهامات للفندق الكائن بمنتجع (آروزا) شرق سويسرا بمعاداة السامية ، إذ اتصل السفير الإسرائيلي في سويسرا بإدارة الفندق ليطلب إزالة ما اعتبره لافتات عنصرية ضد اليهود فيما وصفت تسيبي هوتوفيلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي الحادثة بأنها "تصرف معاد للسامية من النوع القبيح".

وقالت هوتوفيلي عبر تغريدة في موقع (توتير): "للأسف، لا تزال معاداة السامية في أوروبا حقيقة واقعة، ويجب أن نتأكد من أن العقاب على مثل هذه الحوادث سيكون بمثابة رادع لأولئك الذين مازالوا يعادون السامية".

ووفقا لموقع (جيروزاليم بوست) صرحت مديرة الفندق روث تومان التي وقّعت على اللافتات لصحيفة سويسرية حول سبب تعليق هذه اللافتات : "إن الفندق يشغله حاليا الكثير من الزبائن اليهود وقد اشتكى بعض النزلاء اليهود من آخرين بأنهم لم يستحموا قبل استخدام حمام السباحة، فقمنا بكتابة اللافتات بهذه الطريقة".

يشار إلى أن الفندق بحسب ما أفادت مديرته يعتبر مقصدا لليهود المتشددين لأنه يؤمن لهم ما يتناسب مع احتياجاتهم، بما في ذلك إمكانية استخدام الثلاجة لتخزين طعام الكوشير (الطعام الحلال وفقا للديانة اليهودية).