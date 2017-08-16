أخبار عاجلة

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو" -
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل" -
رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار) -
4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم -
المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج -
الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" -
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم -
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. "مميش": نظام الفاتورة الموحدة للسفن العابرة يزيد من الإيرادات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. "مميش": نظام الفاتورة الموحدة للسفن العابرة يزيد من الإيرادات

02:22 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

  • عرض 6 صورة

    df4ef846bf.jpg

  • عرض 6 صورة

    e5f6686932.jpg

  • عرض 6 صورة

    d976f5fce1.jpg

  • عرض 6 صورة

    34ca6f6d11.jpg

  • عرض 6 صورة

    da2166aa4b.jpg

  • عرض 6 صورة

    296320694f.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. تشييع جثمان الشهيد

الألبوم التالى

بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "تامر عبد الحافظ" في مسقط رأسه بالمنوفية

كتب - طارق الرفاعي:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، إن نظام الفاتورة الشاملة الموحدة للسفن العابرة لقناة السويس، توحد أساس المحاسبة وتمنع الاختلاف بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن وتمنع التعارض بينها والازدواج في تقدير الرسوم وتضمن سرعة تسوية أي فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية مما يزيد من الإيرادات.

وأشار "مميش"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة النقل تحت عنوان "حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية" بحضور الفريق أسامة ربيع ومسئولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة قناة السويس ومسئولي وزارة النقل، إلى التنسيق مع وزارة النقل في وضع تعريفة مشجعة للخطوط الملاحية لاستخدام موانئ الهيئة الاقتصادية كموانئ محورية في المنطقة، موضحًا الأسس التي وضعت على أساسها هذه القرارات وهي الأسعار المتداولة في الموانئ المحورية بمنطقة الشرق الأوسط من خلال دراسة شاملة لسوق النقل البحري بجانب دراسة تأثر حركة البضائع بالموانئ في الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أنه تم الأخذ في الاعتبار مطالب الغرف والتوكيلات الملاحية، والاعتبارات التي وضعها مسئولي الخطوط الملاحية العالمية في قبل إصدار القرارات، مشيرًا إلى تعاون جهات مشتركة في المناقشات والدراسات التي أجريت قبل إصدار القرارات، وهي وزارة النقل وقطاع النقل البحري وهيئة الموانئ والهيئة الاقتصادية والمجتمع الملاحي من شركات الحاويات والشحن والتفريغ والغرف والتوكيلات الملاحية.

وأوضح الفريق مميش أن القرار يسري على سفن الحاويات المترددة على موانئ المنطقة الاقتصادية من سفن قادمة من الموانئ الأجنبية وتتداول أكثر من 200 حاوية في الرحلة الواحدة (شحن وتفريغ)، وكذلك يسري على السفن المصرية العاملة بين الموانئ المحلية والتي تتداول أكثر من 200 حاوية في الرحلة الواحدة بين ميناءين محليين، لافتًا إلى أن التخفيضات تمنح على رسوم الميناء والرسو والإرشاد.

وأكد "مميش" أن الحوافز التنافسية وضعت لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية مع زيادة جودة الخدمات المقدمة داخل الموانئ أثناء تراكي السفن لتداول البضائع وخفض الأعباء التي تتحملها الشركات وتشجيع الخطوط الملاحية بشكل خاص على التداول في ميناء شرق بورسعيد الذي يستحوذ على نسبة 90% من تجارة الترانزيت.

كانت هيئة قناة السويس قد أصدرت قرارًا فيما سبق بتخفيضات تصل إلى 50 % من قيمة خدمة حسن المناورة من 4% إلى 8% كانت تطبق على السفن العملاقة الأكبر من 354 مترًا، إذ كانت تحسب القيمة من المقرر دفعه على الحمولة الكلية للسفن العابرة للقناةعن منح تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوي لهذا النوع من الحاويات بنسب تصل إلى ٥٠% وكذلك إطلاق التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التي تعبر قناة السويس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع عامة

    أخبار

  • موانئ بورسعيد تستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع

    أخبار

  • الانتهاء من إصلاح السفينة "الحرية 2" داخل ترسانة بورسعيد

    أخبار

  • مميش يستقبل وزيرة الاستثمار في الإسماعيلية

    أخبار

إعلان

50f9c53eb6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر