بالصور.. "مميش": نظام الفاتورة الموحدة للسفن العابرة يزيد من الإيرادات

كتب - طارق الرفاعي:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، إن نظام الفاتورة الشاملة الموحدة للسفن العابرة لقناة السويس، توحد أساس المحاسبة وتمنع الاختلاف بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن وتمنع التعارض بينها والازدواج في تقدير الرسوم وتضمن سرعة تسوية أي فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية مما يزيد من الإيرادات.

وأشار "مميش"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة النقل تحت عنوان "حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية" بحضور الفريق أسامة ربيع ومسئولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة قناة السويس ومسئولي وزارة النقل، إلى التنسيق مع وزارة النقل في وضع تعريفة مشجعة للخطوط الملاحية لاستخدام موانئ الهيئة الاقتصادية كموانئ محورية في المنطقة، موضحًا الأسس التي وضعت على أساسها هذه القرارات وهي الأسعار المتداولة في الموانئ المحورية بمنطقة الشرق الأوسط من خلال دراسة شاملة لسوق النقل البحري بجانب دراسة تأثر حركة البضائع بالموانئ في الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أنه تم الأخذ في الاعتبار مطالب الغرف والتوكيلات الملاحية، والاعتبارات التي وضعها مسئولي الخطوط الملاحية العالمية في مصر قبل إصدار القرارات، مشيرًا إلى تعاون جهات مشتركة في المناقشات والدراسات التي أجريت قبل إصدار القرارات، وهي وزارة النقل وقطاع النقل البحري وهيئة الموانئ والهيئة الاقتصادية والمجتمع الملاحي من شركات الحاويات والشحن والتفريغ والغرف والتوكيلات الملاحية.

وأوضح الفريق مميش أن القرار يسري على سفن الحاويات المترددة على موانئ المنطقة الاقتصادية من سفن قادمة من الموانئ الأجنبية وتتداول أكثر من 200 حاوية في الرحلة الواحدة (شحن وتفريغ)، وكذلك يسري على السفن المصرية العاملة بين الموانئ المحلية والتي تتداول أكثر من 200 حاوية في الرحلة الواحدة بين ميناءين محليين، لافتًا إلى أن التخفيضات تمنح على رسوم الميناء والرسو والإرشاد.

وأكد "مميش" أن الحوافز التنافسية وضعت لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية مع زيادة جودة الخدمات المقدمة داخل الموانئ أثناء تراكي السفن لتداول البضائع وخفض الأعباء التي تتحملها الشركات وتشجيع الخطوط الملاحية بشكل خاص على التداول في ميناء شرق بورسعيد الذي يستحوذ على نسبة 90% من تجارة الترانزيت.

كانت هيئة قناة السويس قد أصدرت قرارًا فيما سبق بتخفيضات تصل إلى 50 % من قيمة خدمة حسن المناورة من 4% إلى 8% كانت تطبق على السفن العملاقة الأكبر من 354 مترًا، إذ كانت تحسب القيمة من المقرر دفعه على الحمولة الكلية للسفن العابرة للقناةعن منح تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوي لهذا النوع من الحاويات بنسب تصل إلى ٥٠% وكذلك إطلاق التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التي تعبر قناة السويس.