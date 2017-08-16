رئيس جامعة الإسكندرية: اللغة العربية في خطر واستخدام الحروف الأجنبية يهدد الهوية

الإسكندرية - محمد عامر:

قال عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن اللغة العربية أصبحت تواجه أخطارًا جسيمة تلمسها جميعًا في الأجيال الجديدة التي أصبحت أسيرة للتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن كتابة الكلمات العربية بحروف أجنبية صارت تمثل تهديدًا للهوية المصرية والعربية إذا لم تتصد لها بحزم وبأسلوب علمي في التعليم والإعلام والثقافة.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، للمؤتمر الدولي الأول لقسم اللغة العربية الذي تنظمه الكلية تحت عنوان "اللغة العربية وقضايا التواصل في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وتستمر أعماله لمدة يومين.

وأضاف رئيس الجامعة: "ما تعانيه لغتنا العربية اليوم بسبب التطورات التكنولوجية تتطلب منا جميعًا أن نتكاتف لحمايتها حتى لا تتوارى لغتنا الجميلة التي كانت مصر منبعًا لنشرها عبر الجامعات والمعاهد والمدارس وغيرها من المؤسسات التي تهتم باللغة العربية وتحافظ عليها".

وأشادت الدكتورة غادة موسى، القائم بعمل عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على واقع اللغة العربية والتحديات التى تواجهها ومناهضة الظاهرة المنتشرة حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعى والخاصة بالكتابة بالحروف اللاتينية للتعبير عن اللغة العربية، ونشر الوعى بالقضايا الكبرى المتعلقة باللغة العربية فى عالم متغير ومنها قضايا التعليم والتعلم، وقضايا الاتصال باللغة العربية، وقضايا تحديث اللغة العربية، والتعريب والترجمة، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأعرب الدكتور مراد حسن عباس، رئيس قسم اللغة العربية، عن أمله أن تكون النتائج والتوصيات التى ينتهى إليها المؤتمر تحقق ما كنا نطمح إلى تحقيقه من خدمة لغتنا التى نعتز بالانتساب إليها.

وشهد المؤتمر قيام الدكتور عصام الكردى، بتكريم الدكتور محمد زكريا عنانى، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب لحصوله على جائزة الدولة التقديرية لعام 2016 من المجلس الأعلى للثقافة.

شارك في المؤتمر الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكلية السابقين ووكلاء الكلية وأساتذة الكلية ومحبي اللغة العربية وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من عدة جامعات وطلاب من جنسيات مختلفة من الدارسين بقسم تعليم اللغة العربية للأجانب.