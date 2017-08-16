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اتفاقية تعاون لتطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين بـدمياط

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مصراوي Masrawy

اتفاقية تعاون لتطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين بـدمياط

02:17 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

اتفاقية تعاون لتطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين بـدمياط

محافظ دمياط

كتبت- ندى الخولي:

وقع خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وإسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، ملحق اتفاقية تعاون لتطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين، في إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظات الجمهورية.

وقال صديق "يسكن بالمنطقتين حوالي 159 أسرة في عشش من مخلفات البناء والأخشاب، وعشش من الخوص بارتفاع دور واحد"، موضحًا أن فكرة مخطط التطوير اعتمدت على استغلال قطعة أرض أملاك دولة بمنطقة شمال الصيادين لإنشاء 8 عمارات سكنية (5 أدوار، توفر 160 وحدة سكنية) لنقل السكان إليها، وإزالة الوحدات القديمة، مع الاستغلال الأمثل لموقع المنطقة المتميز على النيل، وذلك في إطار استراتيجية التنمية لمدينة راس البر، بالحفاظ على حرم نهر النيل، والإبقاء على منطقة جنوب الصيادين دون أي إنشاءات، واستغلالها كمنطقة خدمات للأهالي حيث سيتم بها إنشاء نوادٍ واستخدامات تناسب الطابع السياحي.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية "سيتم توفير التمويل اللازم لكافة أنشطة المشروع بقيمة إجمالية حوالي 24.8 مليون جنيه، وسيتم التنفيذ في خلال 10 أشهر، موضحاً أنه بالانتهاء من تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين، سيتم إعلان محافظ دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة".

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