لكشف أسباب وفاة "محتجز قسم منشأة ناصر".. النيابة تنهي تفريغ 50% من الكاميرات

كتب - محمود السعيد:

كشفت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبوضيف، أنها انتهت من تفريغ 50 % من كاميرات قسم منشأة ناصر، للوقوف على ملابسات وفاة المحتجز كمال عويضة داخله، وتحديد الضباط والأفراد المتواجدين وقت الحادث.

وأمرت النيابة في وقت سابق باستدعاء معاوني مباحث بالقسم لسماع أقوالهما حول الواقعة.

وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله، المحامي العام الأول للنيابات، الخميس الماضي، تقرير الطب الشرعي لـ"كمال جمال عويضة"، 41 سنة، الذي توفى داخل قسم شرطة منشأة ناصر.

وكشف التقرير عن وجود آثار تعذيب في أماكن متفرقة بجسد المتوفي جمال عويضة قبل وفاته.

وكانت مناظرة النيابة التي أجراها المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، لجثة "كمال عويضة"، سمسار تراخيص، كشفت أن الحبل المستخدم في واقعة العثور عليه مشنوقا داخل حجز القسم، خاص بـ"بنطلونه".

وألقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر القبض على "كمال عويضة"، سمسار تراخيص مرور، الثلاثاء قبل الماضي، بتهمة تزوير تراخيص سيارات لعددا من الأشخاص.

وأوضحت النيابة أن المحضر الذي تسلَّمته من قسم شرطة منشأة ناصر، جاء فيه أن المتهم بعد مناقشته في الاتهامات المنسوبة له، أودعه الحرس غرفة منفردة، حتى وجده أحد أمناء الشرطة مشنوقا ومعلقا في حبل بنافذة الغرفة.

اتهم أيمن عويضة، شقيق المتوفي في تحقيقات النيابة، اثنين من معاوني مباحث قسم منشأة ناصر وهما عمرو زيدان وهاني الحداد وأمين شرطة بقتل شقيقه، وكلفت النيابة الأمن العام بإجراء التحريات حول الواقعة.