أخبار عاجلة

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو" -
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل" -
رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار) -
4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم -
المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج -
الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" -
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم -
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

5أماكن لا يفضل اصطحاب طفلك إليها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

5أماكن لا يفضل اصطحاب طفلك إليها

01:14 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

5أماكن لا يفضل اصطحاب طفلك إليها

4 أماكن لا يفضل اصطحاب طفلك إليها

كتبت: ميادة وسامتعتقد بعض الأمهات أن ملازمة أطفالها لها فى كل مكان تذهب إليه نوع من الاهتمام بأولادها أوالترفيه، حتى وإن كان يسبب لها المتاعب، ولكن ليست كل الأماكن مناسبة لاصطحاب أطفالك إليها.يستعرض "مصراوى" أبرز الأماكن التى يفضل عدم اصطحاب طفلك إليها بحسب ما ذكرته الدكتورة "هالة حماد" استشارى الطب النفسى.- الأماكن الخاصة بـ "العزاء" هذا بسبب كثرة ما يوجد بها من بكاء ونحيب،لا يجب أن يراها الطفل، لشدة تأثره بها نفسيا.- قاعات الأفراحمن شأنه أن يُحدث خلل بمواعيد نومه، وما ينتج عنه من صدور بعض الأفعال اللإرادية منه مثل الصراخ والعنف لحاجته للنوم والراحة، إلي جانب تعرضه للأصوات الصاخبة التى تؤثر سلبًا على صحته، ولكن من الممكن اصطحابه في مناسبات الأقارب فقط.- مناسبات العمل الرسميةلا يفضل اصطحابه فيها، لعدم ملائمتها لسن الطفل، مما يجعله يشعر بالتذمر، وصدور أفعال تتسبب فى خجل للأم، وهو ما يضطرها للتصرف معه بانفعال زائد أمام الآخرين، قد يتسبب بأذى نفسي له.- أماكن إقامة الشعائر الدينيةخاصًة الاطفال تحت سن الـ 4 سنوات لصعوبة استيعابه هذا النوع من الشعائر، كما يمكن أن يصدر ضجيج وصراخ لا يسمح للكبار بأن يؤدوا طقوسهم الدينية، ولكن يمكن اصطحابهم في أوقات المناسبات مثل صلاة الأعياد.- المقاهى وبعض جلسات الأصدقاء ضرورة الانتباه إلي الأحاديث التى تدور أمام الطفل بحيث تكون ملائمة لسنه، وخالية من ألفاظ غير مناسبة، وألا تكون هذه الجلسات فى مقاهى قد تنتشر بها أنواع التدخين المختلفة أو مشاهد تؤثر على سلوك الطفل سلبيًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • متى يعتبر الأمر خطيرًا في حالة نزيف الأنف لدى طفلك؟ وهكذا توقفينه

    هو وهي

  • هذه كمية عصير الفواكه المناسبة لطفلك يوميًا بحسب عمره

    هو وهي

  • هذه أسباب فقدان الشهية لدى الأطفال

    هو وهي

  • هذا ما عليك فعله عند تعرض طفلك لصعقة كهربائية

    هو وهي

إعلان

b8ea54acab.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو"

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو"

"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل"

"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل"

رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار)

رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار)

4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم

4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم