مصراوي Masrawy

5أماكن لا يفضل اصطحاب طفلك إليها 01:14 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

4 أماكن لا يفضل اصطحاب طفلك إليها

كتبت: ميادة وسامتعتقد بعض الأمهات أن ملازمة أطفالها لها فى كل مكان تذهب إليه نوع من الاهتمام بأولادها أوالترفيه، حتى وإن كان يسبب لها المتاعب، ولكن ليست كل الأماكن مناسبة لاصطحاب أطفالك إليها.يستعرض "مصراوى" أبرز الأماكن التى يفضل عدم اصطحاب طفلك إليها بحسب ما ذكرته الدكتورة "هالة حماد" استشارى الطب النفسى.- الأماكن الخاصة بـ "العزاء" هذا بسبب كثرة ما يوجد بها من بكاء ونحيب،لا يجب أن يراها الطفل، لشدة تأثره بها نفسيا.- قاعات الأفراحمن شأنه أن يُحدث خلل بمواعيد نومه، وما ينتج عنه من صدور بعض الأفعال اللإرادية منه مثل الصراخ والعنف لحاجته للنوم والراحة، إلي جانب تعرضه للأصوات الصاخبة التى تؤثر سلبًا على صحته، ولكن من الممكن اصطحابه في مناسبات الأقارب فقط.- مناسبات العمل الرسميةلا يفضل اصطحابه فيها، لعدم ملائمتها لسن الطفل، مما يجعله يشعر بالتذمر، وصدور أفعال تتسبب فى خجل للأم، وهو ما يضطرها للتصرف معه بانفعال زائد أمام الآخرين، قد يتسبب بأذى نفسي له.- أماكن إقامة الشعائر الدينيةخاصًة الاطفال تحت سن الـ 4 سنوات لصعوبة استيعابه هذا النوع من الشعائر، كما يمكن أن يصدر ضجيج وصراخ لا يسمح للكبار بأن يؤدوا طقوسهم الدينية، ولكن يمكن اصطحابهم في أوقات المناسبات مثل صلاة الأعياد.- المقاهى وبعض جلسات الأصدقاء ضرورة الانتباه إلي الأحاديث التى تدور أمام الطفل بحيث تكون ملائمة لسنه، وخالية من ألفاظ غير مناسبة، وألا تكون هذه الجلسات فى مقاهى قد تنتشر بها أنواع التدخين المختلفة أو مشاهد تؤثر على سلوك الطفل سلبيًا.

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