دوتيرتي يشيد بقتل الشرطة لـ32 شخصا يشتبه في تورطهم بجرائم تتعلق بالمخدرات

مانيلا (د ب أ)

أشاد الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، بقيام الشرطة بقتل 32 شخصا يشتبه في تورطهم بجرائم تتعلق بالمخدرات خلال 24 ساعة، وذلك في أعلى حصيلة قتل تتم خلال يوم واحد، في إطار الحرب التي تشنها إدارته لمكافحة المخدرات.

وقال بشأن عمليات القتل التي جرت في أحد الاقاليم شمال العاصمة مانيلا: "فلنقتل 32 شخصا آخرين كل يوم، فربما نستطيع أن نقلل مما يزعج هذا البلد".

وقال دوتيرتي في كلمة ألقاها أمام مجموعة من المتطوعين لمكافحة الجريمة والفساد: "إن هذا جيد".

وقد تم قتل المشتبه بهم الـ32 في إقليم بولاكان، أثناء ما وصفتها الشرطة بأنها "عملية كبرى" ضد المخدرات غير القانونية، استغرقت 24 ساعة منذ يوم الاثنين الماضي.

وذكر مدير شرطة الاقليم، روميو كارامات، أنه قد تم إلقاء القبض على 107 مشتبه بهم، في عمليات مداهمة منفصلة.

وكان دوتيرتي توعد الشهر الماضي بمواصلة حملته الشرسة التي يشنها ضد المخدرات غير المشروعة، وذلك على الرغم من الانتقادات بسبب حصيلة القتلى المتزايدة.

وقد قتل أكثر من 3 آلاف مشتبه به في عمليات لمكافحة المخدرات، منذ أن ترأس دوتيرتي البلاد في 30 حزيران/يونيو من عام 2016، بحسب احصاءات الشرطة.