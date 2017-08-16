مدير المباحث الجنائية بالشرقية: "العمدة ناهد" لم تأت لمركز الشرطة من تلقاء نفسها

الشرقية - فاطمة الديب:

قال اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن الشرقية، أنه كف البحث عن "ناهد لاشين"، الشهيرة بالعمدة ناهد، عمدة قرية "حانوت" التابعة لمركز كفر صقر وإغلاق محضر تغيبها.

وأوضح مدير المباحث الجنائية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه وردت إليهم معلومات سرية بتواجد "ناهد لاشين"، بأحد المكاتب بمدينة أبو كبير، أمس، فتوجهت قوة من مركز كفر صقر وجرى العثور عليها، مشيرًا إلى أنها لم تأت للمركز الشرطة من تلقاء نفسها لسؤالها في محضر تغيبها.

وأضاف مدير المباحث الجنائية أن "العمدة ناهد أفادت أنها كانت موجودة بمنزل إحدى صديقاتها بمحافظة السويس، خلال الـ5 شهور الماضية"، مشيرًا إلى أنه بعرضها على النيابة العامة أمرت بصرفها من سرايا النيابة.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، تحفظت على 3 من أفراد أسرة "محمد.إ" عضو بحزب الوفد، مُقيم بقرية "تل راك" بدائرة مركز أولاد صقر، بناءً على بلاغ من "محمد علي" زوج "العمدة ناهد"، بتغيبها، والاشتباه في وقوف هؤلاء الأشخاص خلف اختفائها.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، الثلاثاء 25 أبريل الماضي، ببلاغ من "محمد علي" زوج "ناهد عبد الحميد مصطفى إسماعيل لاشين" وشهرتها "ناهد لاشين" 39 عامًا، من قرية "حانوت" التابعة لدائرة مركز كفر صقر، بتغيبها عن المنزل منذ 39 يومًا، وهو ما حُرر به المحضر رقم 2541 إداري كفر صقر لسنة 2017.

وتعتبر "ناهد لاشين" أول سيدة تترشح لمقعد العمودية بمحافظة الشرقية، إذ تقدمت بأوراق ترشحها منذ 3 سنوات.