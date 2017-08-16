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بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "تامر عبد الحافظ" في مسقط رأسه بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "تامر عبد الحافظ" في مسقط رأسه بالمنوفية

02:02 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

شيّع المئات من أهالي قرية أم خنان بمركز قويسنا، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الملازم أول تامر عبد الحافظ، من قوة شرطة شمال سيناء، الذي استشهد إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل مجموعة من الإرهابين، خلال استقلاله سيارة على طريق "العريش – القنطرة شرق" الدولي غرب مدينة العريش.

حضر الجنازة العسكرية، الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، واللواء أحمد عتمان، مدير الأمن، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وانطلقت الجنازة من مسجد سيدي إبراهيم وسط جمع غفير من أهالي القرية، وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله. يا شهيد نام وارتاح.. وإحنا نكمل الكفاح. لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم.

من جانبه قدم الدكتور هشام عبد الباسط واجب العزاء لأسرة الشهيد، متمنيًا لهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكدًا إصرار الدولة على اجتثاث جذور الإرهاب الأسود والقصاص لكل أهالي الشهداء.

كان الشهيد ملازم أول تامر عبد الحافظ، البالغ من العمر 39 سنة، ولديه 4 من الأولاد، أحمد بالصف الأول الإعدادي، ومروان بالصف السادس الابتدائي، ومحمد بالصف الرابع الابتدائي، وأنس سنتين، قد استشهد خلال هجوم مجموعة من الإرهابيين على سيارته الخاصة في شمال سيناء.

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