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مصر للطيران تسير 42 رحلة لنقل 9818 حاجًا للسعودية اليوم وغدًا

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مصراوي Masrawy

للطيران تسير 42 رحلة لنقل 9818 حاجًا للسعودية اليوم وغدًا

02:05 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

مصر للطيران تسير 42 رحلة لنقل 9818 حاجًا للسعودية اليوم وغدًا

كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الخميس، 24 رحلة جوية لنقل 5682 حاجًا، بواقع 16 رحلة جوية إلى جدة لنقل 3858 حاجًا، تقلع جميعها من مطار القاهرة الدولي، فيما عدا رحلة واحدة من مطار شرم الشيخ.

وتضم حجاج قرعة القاهرة، وتنازلات وبعثة الداخلية، وتضامن الشرقية، وجمعيات مركزية، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى حجاج ترانزيت فيينا، ولندن، وامستردام، وباريس، ولندن، والجزائر، فضلًا عن رحلتين لنقل الحجاج الفلسطنيين بخلاف شركات السياحة وحج أفراد وأجانب وعمل.

وأعلن مصدر مسؤول بـ"مصر للطيران"، أن هناك 8 رحلات جوية سوف تقلع من مطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة، لنقل 1824 حاجًا من حجاج قرعة أسيوط والفيوم وتنازلات ورحلة خاصة لنقل حجاج باماكو بمالي،مضيفًا أن الموسم يشهد حتى الآن انتظامًا في مواعيد الرحلات.

وأشار المصدر، إلى أن رحلات اليوم الأربعاء تتضمن 18 رحلة جوية، لنقل 4136 حاجًا بواقع 14 رحلة جوية إلى جدة لنقل 3413 حاجًا، تقلع منهم 13 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولي، وواحدة من مطار شرم الشيخ، وتضم حجاج قرعة القاهرة والقليوبية وأسيوط والفيوم وبعثة وزارة الداخلية والمؤسسة، وتقلع 3 رحلات خاصة لنقل الحجاج الفلسطنين.

وتابع: "ومن المقرر أن تقلع 4 رحلات من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة، لنقل 723 حاجًا من حجاج قرعنة الدقهلية والبحيرة والفيوم وبعثة وزارة الصحة وحجاج باماكو بمالي بخلاف رحلة عمل وترانزيت ميلانو وبرشلونة".

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