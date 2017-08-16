الأزهر يجدد رفضه دعوة تونس للمساواة بين الرجل والمرأة: "اعتداء على حدود الله"

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن مساواة المرأة بالرجل في الميراث هو اعتداء على حدود الله.

كان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، دعا لمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وأيّدت ذلك دار الإفتاء التونسية.

و شدد الرئيس التونسي، في خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم الأحد الماضي، على ضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم.

وأضاف زكي في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، أن "الاعتداء على حدود الله، حرب على الله والأمة"، مشيرا إلى أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم: "ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها".

وشدد أمين لجنة الدعوة بالأزهر، إلى أن "العدول والإنكار عن مراد الله عز وجل هو تحكيم للهوى، واتباع للنفس".

وقال زكي، إن "المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة، لا تحتمل الاجتهاد، ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وأجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا".