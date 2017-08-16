وزير التعليم العالي يلتقي المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة

كتب- محمد قاسم:

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو صباح اليوم الأربعاء، الدكتور غيث فريز المدير الإقليمى لليونسكو بالقاهرة، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في كافة المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء أكد الوزير حرصه على تفعيل كافة البرامج والأنشطة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع المنظمة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من أنشطة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في نقل وتوطين التكنولوجيا فى النهوض بالمنظومة التعليمية فى مصر، خاصة فيما يتعلق بالطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، مطالباً بمشاركة المنظمة في هذا الشأن بوضع برنامج يساهم في تأهيلهم وإدماجهم داخل النظام التعليمى بالجامعات المصرية من خلال الاستفادة من الأساليب العالمية المتقدمة فى هذا المجال وإعداد نموذج لتطبيقه.

ومن جانبه أشار الدكتور غيث فريز إلى أن هناك ورشة عمل تجرى حالياً بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة خبراء ومفكرين ومنظمات الأمم المتحدة؛ للمساهمة فى دمج وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين داخل الأنظمة التعليمية.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان الاستعدادات الخاصة بالتحضير للاحتفال بمرور 70 عاماً على إنشاء المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة كأول مكتب فى المنطقة العربية، وثانى مكتب على مستوى العالم بعد باريس وكذلك افتتاح المقر الجديد لليونسكو بالقاهرة فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، وكذلك مشروع برنامج المصادر التعليمية المفتوحة بالتعاون مع وزارات التعليم العالى، والتربية والتعليم، والاتصالات.

وذكر بيان للوزارة أنه تم استعراض بعض أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى حالياً الإعداد لورشة عمل حول "مفاهيم الاستدامة والإدماج ضمن إطار المدن وتطبيقاتها فى المنطقة العربية" بمقر اليونسكو بالقاهرة، خلال الفترة من 27-28 سبتمبر المقبل؛ بهدف تعزيز المدن المستدامة والشاملة للجميع، بمشاركة ممثلين عن المدن الأعضاء فى تحالف المدن العربية لمناهضة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب بمشاركة 20 مدينة من 8 بلدان عربية، ومن مصر مدن (القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ)، وكذلك الإعداد لورشة العمل الدولية بعنوان (معاً من أجل مواجهة التطرف وتعزيز الحوار) بمقر جامعة الدول العربية خلال الفترة من 19-20 نوفمبر المقبل، والتى ينظمها المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة بالتعاون مع الأزهر الشريف، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وجامعة الدول العربية، بمشاركة شباب من مختلف البلدان العربية والأجنبية وخاصة الدارسين بالأزهر الشريف.

وأوضح أن ورشة العمل ستبحث أسباب التطرف والتشجيع على الحوار ونبذ العنف، وتطوير الخطاب الدينى والحوار بين الحضارات، هذا بالإضافة إلى مشروع تنمية الخزان الجوفى بالتعاون بين مصر وتشاد والسودان وليبيا، بحيث يكون هناك تعاون إقليمى مشترك بين الدول الأربع؛ بهدف الإدارة المشتركة للمياه بالتعاون مع وزارة الرى والمركز القومى لبحوث المياه، ومشروع دبلوماسية المياه والبيئة فى المنطقة العربية، والمؤتمر الإقليمى الذى عقد ببيروت حول أخلاقيات البحث العلمى فى المنطقة العربية؛ لبحث وضع آليات وضوابط فى هذا الشأن.

شهد اللقاء الدكتور عبد العزيز زكى منسق برامج البيئة والمياه والعلاقات الخارجية بمكتب اليونسكو بالقاهرة، والسيدة جنى البابا مسئولة برامج العلوم الاجتماعية بمكتب اليونسكو بالقاهرة.