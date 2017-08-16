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كوتينيو: لن ألعب في ليفربول مجددًا

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كوتينيو: لن ألعب في ليفربول مجددًا كوتينيو: لن ألعب في ليفربول مجددًا

التحرير

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أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو يرفض فكرة البقاء في ليفربول حتى لو كلفه الأمر فقدان مكانه في قائمة البرازيل التي ستشارك في مونديال روسيا 2018.

ويرغب كوتينيو في الرحيل عن ليفربول تجاه برشلونة وذلك بعدما رفضت إدارة الريدز عرضين من البرسا لضم اللاعب البرازيلي، بل وأصدرت إدارة ليفربول بيانًا الأسبوع الماضي أكدت من خلاله عدم رحيل كوتينيو عن الفريق، ليتقدم اللاعب بطلب رسمي للموافقة على رحيله.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كوتينيو الغائب عن المباريات في الوقت الحالي بسبب إصابة في الظهر أخبر مدربه الألماني يورجين كلوب بأنه لن يلعب لليفربول مرة أخرى، بل وعلى استعداد للجلوس على مقاعد البدلاء طوال الموسم والمخاطرة بعدم المشاركة في المونديال إن أجبرته الإدارة على البقاء.

ويرى كوتينيو أنه اتّبع كل الطرق الاحترافية خلال الصيف ولا يجد أمامه الآن سوى إجبار الإدارة على الموافقة على رحيله إلى برشلونة الراغب في شدة في الحصول على خدماته لتدعيم صفوفه بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

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التحرير

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