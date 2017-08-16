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جيرارد يتغنى بنجم مانشستر يونايتد الجديد

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جيرارد يتغنى بنجم مانشستر يونايتد الجديد جيرارد يتغنى بنجم مانشستر يونايتد الجديد

التحرير

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قال ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول الإنجليزي سابقًا، إن الفريق كان يحتاج لاعبًا مثل الصربي نيمانيا ماتيتش، المنتقل هذا الصيف إلى مانشستر يونايتد من تشيلسي، وظهر بصورة رائعة مع الشياطين الحمر، أمام وست هام يونايتد، في افتتاح البريمييرليج.

وأضاف جيرارد في تصريحاته لصحيفة ميرور البريطانية اليوم الأربعاء: "ليفربول يمتلك جوردان هيندرسون الذي يقدم مستوى متميزًا، لكنّه عانى بالمواسم الماضية من الإصابات، كما أنّ إيمري كان، يلعب بصورة أفضل بالقرب من منطقة الجزاء".

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وتابع ستيفن جيرارد: "أعتقد أنّ هيندرسون، وكان، وفينالدوم، كانوا سيشعرون بالراحة أكثر حال وجود لاعب من طراز فريد في الارتكاز مثل ماتيتش، أنا أحد أشد المعجبين بماتيتش.. أعتقد أنّه أكمل الجزء الناقص مع كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو".

يذكر أن ماتيتش صاحب الـ29 عامًا، انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 40 مليون إسترليني لينضم للبلجيكي روميلو لوكاكو، والسويدي فيكتور ليندولوف.

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التحرير

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