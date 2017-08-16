تعرف على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي بالجيزة.. "التخفيضات تصل لـ 50%"

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، بدء الأوكازيون الصيفي للملابس، أمس الثلاثاء، بتخفيضات تقدر ما بين 25% إلى 50%، على أن تمتد فترة الأوكازيون حتى 15 سبتمبر المقبل.

وينشر "مصراوي"، المحال التجارية التي تقدمت للمشاركة في الأوكازيون الصيفي حتى الآن، والتي تنوعت ما بين محال ملابس، وسجاد وموكيت، ومحال تجارية شاملة، وأدوات منزلية، ومنتجات جلدية، وإكسسوارات، ومستلزمات تجميل.

وشارك من المحال التجارية الشاملة، ومحال الأدوات المنزلية: "أفرع التوحيد والنور، زهران، عمر أفندي، النصر الرياضي، تيبل أرت، بودي سنتر".

وتضمنت قائمة محال الملابس:" أفرع محال إليجانس، لفلي، سيكس إم، جانجل وير، بيليف، ريسنت، كينجدم كريم، دانيال هشتير، أور، كونفرس، أور ودانيال، ماكسمارا، مس لي لي، جست إس بي أر، بيوتي ستار، أفرع أكتيف أبو علاء، جاست كوت، أسطورة للمحجبات، ميس فينوس، مون، أولابوكين، وزهرة".

كما شاركت محال ملابس، منها:" السلام شوبينج سنتر، كلارس، ريتشي، تيوليب، موما، إس أند إم، جينيفر، جس، ماركس وسبنسر، الشناوي، مزر كير، بونيتا، ليدر، شارميني، فابلوس، دونا، شوربجي، بج بن، سرور، مارو، سنتر سرور، رد ستار، جو وجو، كرازي، مينز كلوب، تو ليف، وأفرع نيو بورن".

وجاء في قائمة محال المنتاجات الجلدية:" ليزار مود، ليزار مود 2، نيو ليزار مود، بي إم للأحذية، بيكسي، الجباس، وفولي"، كما شاركت محال:" موكيت ماك، النساجون الشرقيون، كاربت سيتي، إيمدج، وبنزايون" للسجاد والموكيت.

كما شاركت محال رؤى للبصريات نظارات، وفيكتوريا سيكريت للإكسسوارات، وذي بودي شوب لمسلتزمات التجميل، وكليرز للإكسسوارات، وشيفلد للتحف".

وللتعرف على عناوين المحال التجارية: