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وزير النفط الكويتي: لا علاقة لإيران بتسريب الزيت في منطقة المسيلة

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مصراوي Masrawy

وزير النفط الكويتي: لا علاقة لإيران بتسريب الزيت في منطقة المسيلة

01:55 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

وزير النفط الكويتي: لا علاقة لإيران بتسريب الزيت في منطقة المسيلة

وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المر

الكويت (د ب أ)
أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء أن "إيران أكدت عدم وجود أي تسربات في الأنابيب أو بلاغات عن تسريب من ناقلات النفط في إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) اليوم عن الوزير المرزوق قوله "وردنا رد من وزير النفط الإيراني بعدم وجود أي تسربات في الأنابيب أو أي بلاغات عن تسريب من الناقلات في إيران".

وكان الوزير المرزوق صرح أمس الثلاثاء بأن الاتصال جار بالدول المجاورة للاستعلام عن أي تسربات أو أخبار لها علاقة بالبقع الزيتية التي تم الإبلاغ عن وجودها مقابل نادي الضباط بمنطقة المسيلة في مدينة الكويت.

ورصدت بقعة زيت أمس في المنطقة البحرية المقابلة لمنطقة (أبو فطيرة) بطول ميل بحري مما دعا الى تكثيف الاتصالات بمنظمات بيئية دولية ودول مجاورة للحصول على صور الاقمار الصناعية وبيانات دقيقة املا في معرفة مصدر تلك البقع الزيتية.

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مصراوي Masrawy

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