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محافظ القليوبية يطرد 4 مسؤولين حضروا متأخرين عن الاجتماع

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محافظ القليوبية يطرد 4 مسؤولين حضروا متأخرين عن الاجتماع محافظ القليوبية يطرد 4 مسؤولين حضروا متأخرين عن الاجتماع

التحرير

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طرد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، 4 مسؤولين من اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي عقد اليوم، بسبب حضورهم متأخرين عن موعد بدء الجلسة.

ووجه المحافظ عبارة للمطرودين، وهم: رئيس قطاع الشئون المالية بالمحافظة، ووكيل وزارة المالية، ومدير قطاع الشبكات الأرضية، ومسؤول فرع المجلس القومي للمرأة، قائلا: "محدش ييجي بعدي اتفضلوا بره".

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ويناقش الاجتماع معدلات الإنجاز ومشكلات كافة القطاعات خاصة الطرق والتموين والصحة والبنية التحتية، بحضور رؤساء المدن والأحياء وعدد من وكلاء الوزارة.

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التحرير

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