وزير النقل يدعو للوقوف دقيقة حداد علي ضحايا قطاري الإسكندرية

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بدأ ظهر اليوم المؤتمر الصحفي الذى يعقده الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، لإعلان تفاصيل الفاتورة الموحدة بالموانئ.

وطالب عرفات الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح حادث قطارى الإسكندرية، حيث كانت منطقة أبيس، شرق الإسكندرية، شهدت فى تمام الثانية والربع بعد ظهر الجمعة الماضية، تصادم قطار 13 إكسبريس القاهرة بمؤخرة قطار 571 بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد، ونتج عن الحادث سقوط جرار قطار 13 وعربتين من مؤخرة قطار 571، ما أسفر عن مصرع 42 شخصا، وإصابة 179 آخرين، حسب بيان وزارة الصحة.

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وخلال المؤتمر يعلن عرفات ومميش تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن العابرة لقناة السويس وموانئ الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس كمرحلة أولى على أن يتم تعميم التجربة بعد نجاحها على باقى الموانئ.