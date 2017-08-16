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أمين عمر حكمًا لموقعة ليبيا والجزائر

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أمين عمر حكمًا لموقعة ليبيا والجزائر أمين عمر حكمًا لموقعة ليبيا والجزائر

التحرير

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اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، المصري أمين عمر، لإدارة مباراة ليبيا، والجزائر بتصفيات أمم أفريقيا للمحليين، المقررة العام المقبل في كينيا.

ويُعاون عمر، في إدارة اللقاء المقرر بعد غدٍ الجمعة في تونس، كلٌ من: محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد توفيق كمساعد ثانٍ، فيما سيكون محمد الحنفي، حكمًا رابعًا.

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يشار إلى أن إبراهيم نور الدين، سيتوجه إلى باماكو مساء اليوم الأربعاء، من أجل إدارة مباراة مالي وموريتانيا في تصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين. (طالع التفاصيل)

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت هذا الأسبوع في الجزائر، انتهت بفوز ليبيا (2-1).

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التحرير

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