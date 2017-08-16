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"غرب المنصورة" يتقدم بإخطار للشرطة لإزالة منزل يحيى الفخراني

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مصراوي Masrawy

"غرب المنصورة" يتقدم بإخطار للشرطة لإزالة منزل يحيى الفخراني

01:27 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

الدقهلية - رامي القناوي:

تقدم مسئولو حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بإخطار رسمي إلى قسم شرطة أول المنصورة، لتوفير قوة أمنية مناسبة، لتنفيذ الإخلاء الإداري لمنزل الفنان يحيى الفخراني بشارع عفيفي المتفرع من شارع الثانوية بمدينة المنصورة.

وقالت المهندس منال عطية الغندور، رئيس الحي، إنهم قدموا مذكرة لقسم الشرطة، لتحديد موعد بدء إخلاء المنزل من قاطنية نظرًا للخطورة الداهمة.

وأضافت "منال عطية" أن المنزل صدر له قرار إزالة رقم ٦/٥ /٨٩ لسنة ٢٠٠٦، ومنذ تلك الفترة، ولم يتقدم الفنان يحيى الفخراني باعتبارة مالك المنزل برخصة هدم، إلا عقب وقوع كارثة انهيار عقار بشارع بسيم، ما أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وأشارت رئيس الحي إلى أنه لدى ورود إشارة من قسم شرطة أول بجاهزية القوات، للمشاركة في عملية تأمين الإخلاء والإزالة، ستتوجه لجنة فنية للعقار للمشاركة في تطبيق القرار.

كان الفنان يحيى الفخراني، قد حضر إلى حي غرب المنصورة منذ عدة أيام، وتقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، لاستصدار رخصة هدم لمنزله، وتبرئته من أي مسئولية قانونية قد تحدث نتيجة تهالكه.

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