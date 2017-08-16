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البابا تواضروس يتوجه إلى إيطاليا لحضور قداس مطران ميلانو

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البابا تواضروس يتوجه إلى إيطاليا لحضور قداس مطران ميلانو البابا تواضروس يتوجه إلى إيطاليا لحضور قداس مطران ميلانو

التحرير

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توجه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، إلى إيطاليا اليوم الأربعاء، لحضور قداس الجنازة على جثمان الأنبا كيرلس مطران ميلانو النائب البابوي بأوروبا، غدا الخميس.

ونعى البابا تواضروس الثاني، أمس الاثنين، الأنبا كيرلس.

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وذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها،" أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسه البابا تواضروس الثاني يودعون نفس الأب الطوباوي المكرم نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو والنائب البابوي لأوروبا ويطلبون عزاء لمجمع كهنة إيبارشية ميلانو ولكل أبنائه ومحبيه".

وكان الأنبا كيرلس قد توفى في وقت سابق اليوم عن عمر ناهز 65 سنة، قضى منها 38 سنة في سلك الرهبنة.

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التحرير

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