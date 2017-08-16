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سقوط "المليونيرة" تخصص سرقة محلات ذهب بمصر الجديدة

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مصراوي Masrawy

سقوط "المليونيرة" تخصص سرقة محلات ذهب بمصر الجديدة

01:18 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

سقوط المليونيرة تخصص سرقة محلات ذهب

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على سيدة سرقت 7 محال مجوهرات، وكونت ثروة قُدرت بالملايين وشراء عقارات وسيارات بتلك المبالغ بمصر الجديدة.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجديدة، من ضبط "عزة.ح"، 43 سنة، حاصلة علي ليسانس حقوق، سبق اتهامها في قضية "مشاجرة"، ومطلوب التنفيذ عليها في قضية "سرقة تيار كهربائي"، والمقضي فيها بالحبس 6 أشهر وكفالة لقيامها بارتكاب واقعة سرقة عدد 8 إنسيال ذهب) بأسلوب المغافلة من داخل محل فينوس للمشغولات الذهبية ملك مجدي عطية، 57 سنة، جواهرجي.

وبالتفتيش عُثر بحوزتها على مشغولات ذهبية عبارة عن 8 انسيال خاصين بالمجني عليه، و 3 غويشة، و 2 خاتم، و 15 خاتم، و 4 دلاية، و 28 حلق، و 19 سلسلة، بإجمالي 332 جرام" ومشغولات فضية بإجمالي 1.771 كيلو جرام، طبنجة صوت، و 11 هاتف محمول، ونظارات شمسية، و2700 جنيه، و 1500 ليرة سوري.

كما تم ضبط، عدد 2 سيارة ملاكي الأولى تحمل أرقام "س ف ع 368" ماركة جيب رانجلر موديل 2010م حمراء اللون "ملك المتهمة"، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة الأولى، الثانية تحمل أرقام "ق ى أ 1674" ماركة هيونداي إلنترا موديل 2015م " ملك المتهمة.

وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكابها 6 سرقة بذات الأسلوب، وبسؤالها عن باقي المسروقات أقرت بالتصرف فيهم بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنها الإرشاد عنه" وشراء السيارتين المضبوطتين بحوزتها وبعض العقارات بمدينة العبور "جاري حصرها" من متحصلات وقائع السرقة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وأضاف المجني عليهما الخامس والسادس بعدم قيامهما بتحرير محاضر بالواقعتين.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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