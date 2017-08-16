سقوط عصابة انتحال صفة ضباط شرطة وسرقة المواطنين في شبرا

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 مسجلين خطر انحلوا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة شبرا .

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة شبرا، بشارع أحمد حلمي، اشتبه في السيارة رقم (ب س ن 827)، ماركة فيات 125 بيضاء اللون تسير عكس الاتجاه، باستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم كل من عبد السلام أحمد، وشهرته "محمد كسكه"، 46 سنة، عاطل ومسجل خطر، ومحمد طاهر، وشهرته "بلحة "، 53 سنة، عاطل ومسجل خطر، ومحمد غريب، 47 سنة، عاطل، و ومسجل خطر.

عثر بحوزتهم على عدد 4 هاتف محمول ماركة (سامسونج، صيني الصنع)، مبلغ مالي 5400 جنيه، 9 أظرف ورقية بداخلها قصاصات وراقة بحجم العملات الورقية تستخدم في أعمال النصب، 10 قرص مخدر.

وبمناقشتهم عن مصدر تلك المضبوطات اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام السيارة " قيادة وملك الأول " والأظرف الورقية المضبوطة بحوزتهم.

كما ضبطت بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي، واعترفوا بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا عليهم والمضبوطات واتهموهم بالسرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة وأضافا بانهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري تطوير مناقشتهم عن مصدر باقي المضبوطات، وعما ارتكبوه من حوادث أخري.