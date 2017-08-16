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بالصور.. حملة مفاجئة لبعثة الحج الطبية على العيادات بمكة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة مفاجئة لبعثة الحج الطبية على العيادات بمكة

12:51 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

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كتب – أحمد جمعة:

شنت البعثة الطبية للحج حملات تفتيشية مفاجئة، فجر اليوم الأربعاء، على عيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة؛ للتأكد من تواجد الأطباء والتزامهم بالتعليمات، بالإضافة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة الصحية للحجاج على أكمل وجه .

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة الطبية للحج، أن الحملات الليلية المفاجئة شملت فريقين؛ الأول للتأكد من جاهزية العيادات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة لمتابعة تسجيل المترددين المرضى على النظام الإلكتروني الجديد، والثاني للفريق الوقائي برئاسة الدكتور عمرو قنديل؛ للتأكد من أن المترددين على العيادات خاليين من أي أمراض معدية أو وبائية.

وأضاف "الأنصاري" في بيان اليوم، الى أن الحملة لاحظت حسن استقبال المرضى، مشيراً إلى تدوين بعض الملاحظات لتفاديها خلال الأيام القليلة القادمة .

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل رئيس الفريق الوقائي بالبعثة الطبية للحج، إلى أنه تم المرور على 34 فندقًا؛ وذلك لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للحجاج المصريين للتوعية من الامراض المعدية وغير المعدية ونشر الرسائل التوعوية عن التغذية السليمة والنظافة الشخصية وكيفية التعامل مع الامراض وطرق الوقاية.

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