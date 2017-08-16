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محافظ الأقصر يعلن عن إنشاء منطقتين استثماريتين

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يعلن عن إنشاء منطقتين استثماريتين

01:12 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

محافظ الأقصر يعلن عن إنشاء منطقتين استثماريتين

محافظ الاقصر خلال الاجتماع

الأقصر - محمد محروس:

أعلن محمد بدر، محافظ الأقصر، اعتزام المحافظة طرح فرص استثمارية جديدة لإقامة عدد من الفنادق الجديدة، إضافة إلى الاستثمار في الممشى السياحي الجديد.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، المضي قدمًا في خطوات إنشاء منطقتين استثماريتين في الأقصر، الأولى منطقة استثمارية شاملة والثانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وأشار المحافظ إلى نتائج اجتماعه مع الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والذي عقد بمقر وزارة الاستثمار أمس الثلاثاء.

وأشار المحافظ إلى جهود وزارة الاستثمار، لتنمية الأقصر والإعداد لوضع حجر الأساس لإنشاء فرع مركز خدمات الاستثمار في المحافظة والذي يخدم جنوب الصعيد.

وأكد المحافظ، ضرورة بحث الاستفادة من المناطق الأثرية الكبيرة في المحافظة في جذب المزيد من المستثمرين، لإقامة مشروعات جديدة في الأقصر، تساهم في جذب السياح.

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