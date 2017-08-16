بالصور.. ترسانة بورسعيد تنهي إصلاح القاطرة "سولار تايد 3" بـ100 ألف دولار

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أنهت ترسانة بورسعيد البحرية، خلال الفترة من ٩ إلى ١٦ أغسطس الحالي، أعمال الإصلاحات المطلوبة على القاطرة Sollar Tide/3 التابعة لشركة Tide Water، طبقًا لمتطلبات ملاك السفينة وهيئة الإشراف الدولية التابعة لها القاطرة.

وقال المهندس السيد بخيت، نائب مدير إدارة الترسانات للإصلاحات الخارجية والأعمال البحرية، في تصريحات صحفية لـ"مصراوي"، إن الإصلاحات شملت أعمال رفع القاطرة من الحوض، وفك رفاص التوجيه الأمامي، وإدخاله إلى ورش الاَلات الشمالية وعمل العمرة المطلوبة له، ثم إعادة تركيبه بالقاطرة واختباره، كما جرت إزالة الحشف على بدن القاطرة وغسله بالمياه المضغوطة.

وأشار نائب مدير ترسانات هيئة قناة السويس، إلى أن القاطرة تغادر رصيف الإصلاحات الشمالية، بعد ظهر الْيَوْمَ ١٦ أغسطس الجاري، وبلغت قيمة الإصلاحات ما يقرب من ١٠٠ ألف دولار.