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مميش: نسعى لتحسين الأسعار في الموانئ الاقتصادية

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مميش: نسعى لتحسين الأسعار في الموانئ الاقتصادية مميش: نسعى لتحسين الأسعار في الموانئ الاقتصادية

التحرير

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن تستحق أن نسعى لتحويل موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إلى موانئ رئيسية بالمنطقة.

وأضاف مميش، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "علينا الاستفادة من نسب التخفيضات غير المسبوقة بموانئ المنطقة الاقتصادية"، موضحًا أن الهيئة تعمل على تحسين الأسعار في موانئ الهيئة الاقتصادية، دون أن ينعكس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة.

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وتابع: "سيتم تحسين أسطول القاطرات والإرشاد في ميناء بورسعيد وموانئ الشمال والجنوب، والاشتراك مع كافة الأطراف في التفكير من أجل اتخاذ القرارات التي تخدم جميع الفصائل العاملة في النقل البحري والموانئ".

وأكد مميش على جاهزية موانئنا وقناة السويس لاستقبال الأجيال الجديدة، قائلا: "قناة السويس جاهزة لعبور السفن العملاقة".

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