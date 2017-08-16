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وفاة سجين بـ«سكتة قلبية» داخل مركز شرطة أبو كبير في الشرقية

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وفاة سجين بـ«سكتة قلبية» داخل مركز شرطة أبو كبير في الشرقية وفاة سجين بـ«سكتة قلبية» داخل مركز شرطة أبو كبير في الشرقية

التحرير

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لفظ سجين مُحتجز على ذمة إحدى القضايا الجنائية بمركز شرطة أبو كبير في الشرقية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء؛ متأثرًا بإصابته بـ"سكتة قلبية". 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد بوفاة السجين "محمد.س.أ" 26 عامًا، مُقيم بمدينة ههيا، محبوس على ذمة إحدى القضايا الجنائية، داخل حجز المركز.

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بالانتقال ومناظرة الجثة، أفاد تقرير مفتش الصحة، بأن الوفاة سببها حدوث سكتة قلبية، نافيًا وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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التحرير

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