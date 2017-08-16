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الأمن يداهم مصنع غير مرخص لإنتاج الخمور مجهولة المصدر ببولاق أبو العلا

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مصراوي Masrawy

الأمن يداهم مصنع غير مرخص لإنتاج الخمور مجهولة المصدر ببولاق أبو العلا

12:59 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

الأمن يداهم مصنع غير مرخص لإنتاج الخمور مجهولة المصدر ببولاق أبو العلا

الأمن يداهم مصنع غير مرخص لإنتاج الخمور


كتب-فتحي سليمان وسامح غيث:
داهمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، مصنع غير مرخص لإنتاج الخمور من مواد مجهولة المصدر بمنطقة بولاق أبو العلا.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، مفادها أن (سلامة ص)، 47 سنة، مسئول عن مصنع، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم 802 لسنة 2017م بولاق " خمور"، يدير مصنع لإنتاج الخمور محلية المصنع بدون ترخيص مستخدماً مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات باستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل المصنع على 120 زجاجة خمور مجهولة المصدر، 1جركن كبير الحجم بداخله سائل كحول خام، 26 زجاجة فارغة معدة للتعبئة، جوال بلاستيك بداخله كمية من الاستيكر ماركات مختلفة، 250 غطاء بلاستيك خاص بزجاجات الخمور، ماكينة لف، جهاز فلتر لتعبئة الخمور، وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الخمور وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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