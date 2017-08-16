بالأسماء.. الطيب يكرم أوائل جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

كتب - محمود مصطفى:

كرم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، أوائل الكليات بجامعة الأزهر للعام الماضي.

والمكرمون هم:

كليات فرع البنات

إسراء منصور كلية الدرسات الإسلامية بالقاهرة

أمنية أحمد عبدالمنعم علوم القاهرة

مريم أحمد الصاوى هندسة القاهرة

فاطمة محمد عوض طب أسنان القاهرة

شيرين سمير طب القاهرة

سارة السيد دراسات عربية

مروة سيد اقتصاد منزلى طنطا

زين سيد أحمد دراسات إسلامية بالزقازيق

سندس حين أحمد دراسات إسلامية

أسماء ناصر لطفى دراسات بورسعيد

نسرين طارق محمد دراسات تفهنا الأشراف

أسماء إبراهيم دراسات دمنهور

كليات فرع البنين

شاهر محمد الدعوة الإسلامية

أحمد فاضل دراسات إسلامية وافدين

محمد على مصطفى لغات وترجمة

أيمن شبل كلية الإعلام

محمد جابر هندسة زراعية

إبراهيم عمرو دراسات إسلامية القاهرة

عبدالرحمن هاشم تجارة القاهرة

محمود السيد علوم القاهرة

حسن سعد شريعة وقانون

أحمد صلاح صيدلية القاهرة

مصطفى عبدالوهاب تربية القاهرة

خالد عبدالخالق طب أسنان

محمد مسعد أصول الدين

عاطف أحمد السيد كلية الزراعة

صلاح محمد هندسة القاهرة

أحمد محمد فريد طب بنيين

محمد عبدالهادى أصول الدين بطنطا

رضا محمد السيد شريعة وقانون طنطا

إبراهيم السيد أصول الدين بالزقازيق

محمد سمير طب بنيين دمياط

إبراهيم حسن دراسات بدسوق

محمود عبدالمرسى لغة عربية المنوفية

محمد السيد أصول الدين بالمنوفية

أحمد محمد شحاتة لغة عربية بتاى البرود

عبدالله إسماعيل أصول بالمنصورة

مؤمن سيد هندسة زراعية أسيوط

توفيق حامد لغة عربية بأسيوط

عبدالله سالم عطية علوم أسيوط

محمد مختار هندسة قنا