محافظ القاهرة يطلق مبادرة لنظافة أسطح العقارات بأحياء العاصمة

كتبت- ندى الخولي:

أطلق عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، مبادرة جديدة لنظافة أسطح العقارات بكافة أحياء القاهرة، على أن يقوم كل رئيس حي باختيار 5 عقارات في نطاق الحي ورفع كافة المخلفات من أسطح هذه العقارات بالتنسيق مع شاغلي العقار وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة، أنه من المقرر أن يتم توثيقهم بالصورة قبل وبعد رفع المخلفات، وأكد المحافظ بأن اختيار عدد 5 عقارات هو بداية لإظهار جمال القاهرة وإعادة رونقها فليس من المقبول اتخاذ الأسطح لتخزين الكراكيب والمهملات والأشياء القديمة الغير مرغوب بتواجدها داخل الوحدات السكنية وتعرضها طوال اليوم للأتربة والأمطار.

وأكد المحافظ، أنه سوف يتم مضاعفة الأعداد دوريًا مع تقييم شامل للمبادرة للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، وسوف يتم إداراج الأعمال ضمن درجات التقييم الذي تقوم به المحافظة شهريًا لتقييم أداء رؤساء الأحياء والتي تشمل نظافة الشارع، وعدد المحلات الملتزمة بوضع كاميرات التصوير وصناديق القمامة وحجم المحاضر المحررة ضد غير الملتزمين بتنفيذ قرار المحافظ بوضع الكاميرات والصناديق، وحجم تحصيل المبالغ المالية للغرامات المقررة.

كما يشمل التقييم، مدى استجابة الحي لشكاوى المواطنين سواء المقدمة باليد بالاحياء أو من خلال أي وسائل أخرى بالبريد أو إلكترونيًا أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة والرد عليها بالإضافة إلى قدرة رئيس الحي على مشاركة الأهالي والجمعيات الأهلية لتنفيذ خطط الحي في الارتقاء به والحفاظ على ما يتم من أعمال، ومتابعة أجهزة الحي لحالة النظافة خاصة أمام المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ومتابعة بدء ورديات النظافة مبكرًا، كذلك الاعتناء بالمسطحات الخضراء والحدائق والعمل على زيادة زراعة الأشجار والمساحات الخضراء.

وييشمل التقييم أيضًا جهود الأحياء في رفع السيارات المهملة وعدم سير "التوك توك" بنطاق الأحياء بخلاف رفع كافة الإشغالات وإلزام المحلات بالمساحات المخصصة لها، وإخلاء الأرصفة للمشاة مع رفع سلاسل الحديد والمواسير وخلافه من أحجار أو إطارات كاوتش مما يستخدمه البعض لحجز أماكن انتظار لسياراتهم.

وشدد المحافظ، على أهمية تسليم السطح بعد رفع المخلفات منه لاتحاد شاغلي العقار لتولي مسئولية الحفاظ على ما تم من أعمال وعدم إعادة المخلفات مرة أخرى.

وأكد المحافظ، على رؤساء الأحياء، برفع كافة الإعلانات المشوهة والمسيئة للشكل العام من على أسوار المدارس وأجسام الكباري وأعمدتها وإعادة طلائها مع إمكانية الاستعانة بطلاب كليات الفنون الجميلة لوضع لمسة جمالية لهذه الأسوار عن طريق الرسم.

وأكد المحافظ، على تفعيل قرار محافظ القاهرة بإلزام كافة المنشآت العامة والمحلات بمختلف الأنشطة بتركيب كاميرات أمنية داخلية وخارجية لما لها من أهمية أمنية في المساهمة على كشف غموض الحوادث الإجرامية أةو الارهابية واتخاذ كافة الإجراءات الثقانونية ضد غير الملتزمين بذلك.