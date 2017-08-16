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الأرصاد: طقس الخميس "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 34

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الخميس "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 34

12:59 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، أن الشبورة المائية تقل صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدل تنشط أحيانا على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

الإسكندرية 26 32

مطروح 24 32

بورسعيد 25 32

دمياط 25 33

بلطيم 26 32

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 23 33

نخل 21 34

طابا 21 35

الطور 26 36

مرسى علم 28 37

الغردقة 28 38

شرم الشيخ 30 38

رفح 21 32

كاترين 17 32

سيوة 24 35

المنيا 26 35

الفيوم 26 35

رأس سدر 25 35

أبوسمبل 28 40

وسط الدلتا 26 34

أسيوط 23 35

سوهاج 26 37

الأقصر 27 39

أسوان 28 39

شلاتين 29 36

حلايب 31 34

الوادى الجديد 27 38

قنا 28 39

نويبع 28 35

السلوم 23 32

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