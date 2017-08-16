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عرفات: نعمل على ربط الموانئ بوسائل النقل متعدد الوسائط

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مصراوي Masrawy

عرفات: نعمل على ربط الموانئ بوسائل النقل متعدد الوسائط

12:56 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

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كتبت - مروة شوقي:

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة تعمل على ربط الموانئ بوسائل النقل متعدد الوسائط لخدمة الموانئ وتطوير عمليات النقل، بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

وأضاف عرفات - في مؤتمر صحفي بمقر وزارة النقل اليوم الأربعاء - أن الوزارة تعمل على استكمال منظومة الإدارة الإلكترونية وتطوير منظومة الشحن والتفريغ، وتخفيض فترة بقاء السفن بالموانئ.

واستهل عرفات المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري الإسكندرية.

ويشارك في المؤتمر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة.

وتابع: "نعمل على الانتهاء من مشروعات النقل البحري الجارية والبدء في مشروعات جديدة واستكمال منظومة الإدارة الإلكترونية، بالإضافة لتوفير الورش والبرامج التدريبية للكوادر البشري".

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