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الإفتاء المصرية تكشف حكم الشرع فى زواج المسلمة بغير المسلم

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الإفتاء المصرية تكشف حكم الشرع فى زواج المسلمة بغير المسلم الإفتاء المصرية تكشف حكم الشرع فى زواج المسلمة بغير المسلم

التحرير

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قالت دار الإفتاء إن زواج المسلمة من غير المسلم باطل ولا يتوافق مع نصوص الشريعة الإسلامية.

وأضافت الدار في فتوي لها حملت رقم 2482، عبر الموقع الرسمي لها، خلال ردها على استفسار أحد المواطنين حول "مسلمةٌ خاليةٌ من الزواج، وقد تزوجت الآن بغير مسلم بعقد، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية؟ أو يكون باطلًا ويعتبر كأنه لم يكن، ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية؟". "نعم، يكون هذا النكاح باطلًا، ويلزم التفريق بينهما، ولا يترتب عليه شيءٌ من أحكام النكاح الصحيح".

وفجر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بالدعوة إلى تفعيل "المساواة" بين الرجل والمرأة في الإرث.

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ووجه "السبسي"، في خطابه الذي ألقاه خلال الساعات الماضية، في العيد الوطنى للمرأة، أمام سياسيين وحقوقيين، وزير العدل إلى إعادة النظر في المنشور رقم 73 الذى يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبى غير مسلم، الأمر الذى قوبل برفض واستنكار المؤسسات الدينية، واصفين المقترحات بغير الشرعية. 

 

 

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التحرير

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