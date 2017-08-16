الآثار تؤكد: فقدنا 23 ألفا و638 قطعة أثرية ونتتبعها مع الإنتربول

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أصدرت وزارة الآثار، اليوم الأربعاء بياناً، بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول فقد عدد 23 ألفا و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وصرّح أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية، في البيان أن ما تم نشره هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه وذلك بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

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ومن جانبه أكّد سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة على مدار شهور، وأن أكثر من ٩٥٪ من الرقم المذكور يمثل قطعًا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية بوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار عقود لأكثر من ٥٠ عامًا مضت، وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وحادث سرقة واحدة عام ٢٠١٥، وتم القبض فيها على الجاني واستعادة جميع القطع.

وأشار "شبل"، إلى أن هذا ثابت بلجان جرد فنية من المجلس الأعلى للآثار على مدار السنوات السابقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية في حينه، مؤكدًا أن هذه القاعدة من البيانات تهدف إلى حصر لكل الآثار المفقودة على مدار أكثر من ٥٠ عامًا مضت لتتبع ما لم يتم استرداده حتى الآن عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليًا و دوليًا.